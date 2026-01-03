母が脳梗塞で倒れました。軽度で済んだことはよかったものの、それでも数週間の入院とリハビリが必要とのこと。仕事をしながら子育てしているところに、軽いとはいえ介護まで…私にできるか不安でしたが、夫が「俺にできることは何でもやる」「任せろ」と頼もしい言葉を言ってくれたときには涙が出ました。夫のサポートがあれば乗り越えられる…。そう思っていたのに…。なーんか話が違う。私が疲れて帰ってきても、家で横になって