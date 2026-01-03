大阪市の阪神百貨店梅田本店で３日、恒例の初売りセールが行われた。早朝から大行列ができ、昨年よりも３００人多い３３００人が列を作った。大盛況ということもあり、予定より３０分早い９時に開店。入り口には阪神マスコットのトラッキー、ラッキー、キー太がお出迎えした。先頭に並んだのは、大阪市平野区から訪れた６０代の夫婦。始発に乗り込み、午前５時半から並んだという。「もちろん阪神ファンです。（優勝の）お裾分