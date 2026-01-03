けさの県内は、多くのところで雪が降っています。日本付近は冬型の気圧配置となっていて、北陸地方の上空約5500メートルにはマイナス36度以下の強い寒気が流れ込んでいます。午前10時現在の雪の深さは、朝日町で36センチ、魚津市で32センチ、富山市で27センチ、高岡市伏木で24センチなどとなっています。けさの最低気温は、富山市で氷点下0.1度、高岡市伏木は氷点下0.4度、南砺市高宮で氷点下1.5度となりました。きょう日中