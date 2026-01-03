■これまでのあらすじ共働きの妻の希望で、家事育児家計を折半して子どもふたりを育てる聡。しかし子どもの用事で会社を休まなければならないことも多く、大企業勤務の妻に比べ中小企業勤務の自分には犠牲が大きいと感じていて、そんな不満から部下のユキと深い関係になってしまう。しかしふたりの関係に気づいた男性社員がユキに「俺でよかったら話聞くよ？」と声をかけてきて…。その日の夜、ユキは聡と会う予定をキャンセルする