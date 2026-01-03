「やよい軒」 は、2025年間販売数ランキングを集計し、定番定食と期間限定定食の人気トップ5を2025年12月23日に発表しました。全国363店舗での販売データを基にしたランキングです。好きな定食がランクインしているかチェックしてみて。●定番定食ランキングTOP5・【5位】サバの塩焼定食 脂がのったサバを香ばしく焼いた和定食の王道。塩加減がほどよく、魚本来の旨味をシンプルに味わえる一品です。・【4位】チキン南蛮定食 柔ら