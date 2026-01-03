いわゆるハーフサイズカメラに着想を得てつくられたという「X half」（FUJIFILM X-HF1）は、2025年6月に発売された1型撮像センサー搭載のレンズ一体型デジタルカメラだ。 デジタルカメラでは珍しい縦位置での撮影を基本とするほか、「巻き上げレバー」を模した「フレーム切り替えレバー」を装備。「2 in 1」機能や「フィルム由来撮影フィルター」（アドバンストフィルター）も特徴