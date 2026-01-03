ワシントン・ウィザーズ vs ブルックリン・ネッツ日付：2026年1月3日（土）開催地：キャピタル・ワン・アリーナ（Washington）最終スコア：ワシントン・ウィザーズ 119 - 99 ブルックリン・ネッツ NBAのワシントン・ウィザーズ対ブルックリン・ネッツがキャピタル・ワン・アリーナ（Washington）で行われた。 第1クォーターはワシントン・ウィザーズがリードし37-24