ＪＲ東日本は、３日午前１０時現在の山形新幹線の乗車率を公表しました。 それによりますと、山形新幹線つばさの上り列車では、午前５時４０分新庄発のつばさ１２２号と午前７時１２分山形発のつばさ１２４号、午前７時１６分新庄発のつばさ１２８号がいずれも乗車率１００％となっています。 その後の列車の乗車率も９５％などとなっていて、ほぼ満席の状態です。なお、つばさは全席指定席で自由席はありません。 Ｕター