2025年を振り返って、改めて圧巻のゴールだったと称賛されている。ブライトンの地元紙『The Argus』が１月１日、昨年の様々なベストを選出した。そのなかで、三笘薫がチェルシー相手に決めた得点が年間最優秀ゴールに選ばれている。三笘が決めたのは2024-25シーズン後半戦の２月のプレミアリーグでチェルシーと対戦したときの一発だ。GKバルト・フェルブルッヘンのロングフィードに反応すると、後方からのボールを見事にコン