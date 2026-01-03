M!LKの佐野勇斗が、自身のInstagramで、正月ならではの写真を添えて新年の挨拶を綴った。 【写真】佐野勇斗の自撮りやおみくじ、お雑煮など新年初投稿 ■佐野勇斗「今年も爆裂に楽しい一年を過ごし滅」 佐野は「2026年新年明けましておめでとうございます！」と綴り、計5点の写真を投稿。 1枚目は、初詣に行った様子で、兄弟と思しき3ショット。佐野はカーキのジャンパーにネイビーのカーゴパンツ姿