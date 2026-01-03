巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指している岡本和真内野手の交渉期限が、米東部時間の4日（日本時間5日午前7時）に迫っている。移籍情報を扱う米メディア『MLBトレードルーマーズ』は2日（同3日）、岡本の新天地に関して記事を掲載。予想アンケートも実施した。 ■髙橋光成は西武残留濃厚か 『MLBトレードルーマーズ』は同日、「カズマ・オカモトはどの