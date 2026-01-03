º£½µ¤ÏÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¡Ê¼Ç2000m¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Àµ·î¶¥ÇÏ¤ÎÌ¾Êª¥ìー¥¹¤Ë14Æ¬¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢²áµî10Ç¯¤«¤é¥¢¥ó¥´¥é¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥«¥Í¥é¥Õ¥£ー¥Ê¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥Çー¥¿¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£ ¢£¥¢¥ó¥´¥é¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¡Ö2.2.1.2¡×¹â¹¥ÁöÎ¨¥Çー¥¿ ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¥È¥í¥Õ¥£ー2Ãå¤«¤éÎ×¤à¥¢¥ó¥´¥é¥Ö¥é¥Ã¥¯¡£3Ï¢¾¡¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë½Å¾Þ¤Ç¤â¹¥Áö¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï²´ÇÏº®¹çÀï¤Î½Å¾ÞÂØ¤ï¤ê¡£Áê¼ê´Ø·¸¤ò´Þ