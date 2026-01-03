2026年1月1日、中国メディアの第一財経は、中国の新興電気自動車（EV）メーカーの中で、昨年の年間販売目標を達成したのはわずか3社にとどまったと報じた。記事は、年間の販売目標をクリアしたのは零跑汽車、小米汽車、小鵬汽車の3ブランドのみだったと紹介。その中で特に躍進が目立ったのは零跑汽車で、目標を19％上回る年間約60万台を売り上げて新勢力の首位に躍り出たと伝えた。一方で、かつて新勢力の御三家と呼ば