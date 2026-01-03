日本マクドナルドは、RPG（ロール・プレイング・ゲーム）「ドラゴンクエスト」シリーズとのコラボレーション第2弾、「ドラクエバーガー」3メニューを、2026年1月7日から期間限定で発売する。勇者の剣筋イメージのスリット入りバンズ主人公の勇者の剣（つるぎ）の剣筋をイメージしたスリットが特長のオリジナルバンズを使用した、ボリュームたっぷりの3メニューが登場。いずれもオリジナルパッケージで提供される。「ザク切りポテト