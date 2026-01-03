名古屋を拠点に数々のアイドルやアーティストを輩出してきたO-STARが、東京進出と世界展開を視野に立ち上げた新たなアイドル・Sophia la Mode（※Sophiaの「a」＝グレイヴ・アクセントが付いたもの）の始動を発表した。プレデビュー公演を2026年1月25日に名古屋で開催、続く2月6日には東京・新宿ReNYでの正式デビューライブが決定している。【写真】活躍に期待！Sophia la Modeメンバーのソロショットグループの最大の特徴は、単