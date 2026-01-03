午（うま）年を迎えた１日、「馬の守り神」とされる岩手県滝沢市の鬼越蒼前（おにこしそうぜん）神社では、家内安全や五穀豊穣（ほうじょう）を願う恒例の「チャグチャグ馬コ初詣」が行われた。初夏の到来を告げる毎年の伝統行事「チャグチャグ馬コ」に参加予定の馬１０頭や引き手らが神社を「参拝」。おはらいを受けた後、色鮮やかな装束をまとった馬が子どもを乗せて境内や神社周辺を練り歩き、参拝客の歓声に応えた。引き