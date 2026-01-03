阪神百貨店の梅田本店（大阪市北区）が3日、恒例の初売りセールを行った。昨年の約3000人を超える約3300人が行列をつくり、予定より30分早い午前9時に開店。入り口では、球団マスコットのトラッキー、ラッキー、キー太が出迎えた。名物の阪神タイガース福袋は、昨年12月にオンラインストア限定で3種類あわせて計1400個が販売され、約2時間で完売。担当者は「昨年よりたくさんの方にお並びいただいてる。やっぱりタイガースの