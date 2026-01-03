箱根駅伝は３日に復路が行われ、レースは９区（戸塚中継所〜鶴見中継所＝２３・１キロ）に入った。区間記録は１時間７分１５秒＝中村唯翔（２２年・青山学院大）。 青山学院大は昨秋の全日本５区で区間４位の走りを見せた佐藤有一（４年）が単独走を続ける。２位国学院大は昨年１１月のハーフマラソンでＵ２０（２０歳未満）日本最高記録の１時間１分２９秒をマークした野田顕臣（１年）。３位中央大は選手変更。前回１