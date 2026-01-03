前田敦子（34）が、実に14年ぶりとなる写真集『Beste』（読み：ベステ）（講談社）を2月13日に刊行する。かつてAKB48の“絶対的センター”として国民的アイドルグループをけん引し続けた前田が、AKB48、そして前田自身のデビュー20周年という節目での挑戦となった本作。今回のインタビューでは、日本武道館での20周年記念コンサートの舞台へ立つ前の前田に、自身の原点である“AKB48”について語ってもらった。【先行カット】過