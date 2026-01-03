東京ドームは、シアターGロッソで開催中のスーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』(テレビ朝日系)のヒーローショーシリーズ第4弾｢これが最後の戦いだ! ファイナルナンバーワンバトル! レディ、ゴー!｣を、1月31日よりスタートする。シリーズ第4弾を迎える「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー」は、ついに熊手真白(演：木村魁希)がシアターGロッソに登場。さらに、ファイヤキャンドル(演：三本木大輔)も参戦する