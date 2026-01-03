猫に「感謝の気持ち」を伝える3つの方法 ゆっくりまばたきをして見つめる 猫と目が合ったとき、じっと見つめ続けるのではなく、ゆっくりとまばたきをしてみてください。これは猫の世界では「敵意がないこと」や「信頼していること」を伝えるとても大切なサインです。 猫もゆっくりまばたきを返してくれたら、それは「私も大好きだよ」という返事です。無理に抱きしめなくても、この静かなアイコンタクトだけで、あなたか