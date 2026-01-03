プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾が３日、スポーツ報知の取材に応じ、４日の新日本プロレス東京ドーム大会でデビューするウルフアロンを「成功する」と太鼓判を押した。柔道男子１００キロ級で２０２１年東京五輪金メダルのウルフは、昨年６月２３日に新日本プロレスへの入団を発表。日本の五輪金メダリストのプロレス転向は史上初でプロレス界を飛び越え広く世間で話題となった。以後、練習生として世田谷区野毛の道場で