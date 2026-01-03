【新華社長春1月3日】中国の吉林、黒竜江両省にまたがる東北虎豹国家公園でこのほど、野生の東北虎（アムールトラ）の雌が子ども5頭と共に現れる貴重な映像が確認された。公園管理局は12月26日、国内で初めて記録された「野生のアムールトラの五つ子」であると明らかにした。公園の巡視員が11月初旬、赤外線センサー式自動撮影カメラからトラの存在を知らせる通知を受け取った。映像には細身に鮮やかなしま模様を持つ雌のアム