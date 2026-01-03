ドジャース・大谷翔平投手（３１）は、２年ぶりに二刀流に復帰した今季もリーグＭＶＰに輝いた。３年連続、４度目の受賞はいずれも最長４年連続で７度受賞のボンズ（パイレーツ、ジャイアンツ）に次ぎ２位。過去、２度以上満票での受賞選手はいなかったが、大谷は全４度が満票での受賞と、歴史に名を刻んだ。今季は自己最多の５５本塁打。ポストシーズン（ＰＳ）でも史上２位タイの８発で、合計６３本塁打を放った。レギュラー