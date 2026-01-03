【新華社漠河1月3日】中国最北の都市、黒竜江省漠河市では1〜3日の元日連休中、多くの観光客が旅を楽しんだ。屋外の最低気温が氷点下30度に達する一方、人々の熱気は「極北の地」を包み込んでいる。同市はここ数年、地理的・気候的優位性を生かし、氷雪文化観光の開発に力を入れてきた。良質な商品を打ち出し、特色あるイベントを開くことで観光客に良質な体験を提供し、旅の満足度を継続的に向上させている。（記者/劉赫垚