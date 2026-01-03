◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)箱根駅伝の復路が3日に行われ、8区を走った中央大学の佐藤大介選手が前年から16位順位を上げ区間4位に輝きました。前回の101回大会では、当時1年生だった佐藤選手。しかし本来の実力を発揮できず、8区最下位の20位となりました。それでも今大会、同じ8区を走る佐藤選手はトップと2分25秒差で襷を受けると序盤、区間新を狙えるペースで快走をみせ、順調な走りを披露します。