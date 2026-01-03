◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)箱根駅伝の8区はハイレベルな戦いとなりました。第95回大会で小松陽平選手(東海大学)が1時間03分49秒の区間記録を保持。現在残る区間記録で最も古い記録でした。15.6キロの遊行寺坂では、順天堂大学の永原颯磨選手(2年)が区間記録より約30秒速く区間トップ通過。さらに8区で2年連続区間賞をとっている青山学院大学の塩出翔太選手(4年)、國學院大學の飯國新太選手(2年)、中央