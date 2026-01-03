わんこへの愛が止まらない女の子の行動が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で24万回再生を突破し、「なんか感動した」「微笑ましすぎです」「もうたまりません…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：大型犬のことが大好きで仕方ない1歳の女の子→抑えられない気持ちを伝える光景】 愛犬家な1歳の女の子 YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI