トッテナムからボルシアMGへのローン移籍が決まった日本代表DF高井幸大が日本時間3日、自身のインスタグラムを更新。新たにチームメイトとなる町野修斗に向けてメッセージを送った。高井は2022年に当時高校2年生で川崎フロンターレとプロ契約を締結。以降は川崎で主力CBへと成長し、25年夏にトッテナムへ加入した。しかしプレシーズン期間に足底筋膜炎により戦線離脱を強いられると、その後も大腿四頭筋の負傷などで別メニュー調整