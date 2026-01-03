今季よりレアル・マドリードを指揮するシャビ・アロンソは、前半戦で厳しい批判の声も浴びてきた。先月20日にリーグ戦でセビージャを撃破して2025年の戦いを終えたが、安心はできない。年明け早々より厳しいテストが待っている。スペイン『as』は、「3つの決勝戦に臨む」と取り上げる。3つの決勝とは、ここからの3試合を指している。まず4日に行われるラ・リーガ第18節のレアル・ベティス戦だ。ベティスも6位と好位置につけており