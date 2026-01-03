現在サウジアラビアでプレイするポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドがキャリア通算1000ゴールの大台へと一歩ずつ近づいており、ここまで957ゴールを奪っている。今もゴールを量産するロナウドならば1000ゴールも達成できそうだが、その数字を狙えるのはロナウドだけではない。『ESPN』は、ここまで1137試合で896ゴールを奪っているインテル・マイアミFWリオネル・メッシも1000ゴールを狙えるのではと注目している。メッシ