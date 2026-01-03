北陸自動車道は雪による事故のため、富山県の小矢部ICと金沢森本ICの間の米原方面に向かう上り線で3日午前9時40分から通行止めとなっています。警察や消防によりますと単独事故と車2台による事故が同時に発生していて、あわせて4人が病院に搬送されましたがいずれも軽傷見込みだということです。