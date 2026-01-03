フリーアナウンサーの袴田彩会がウェディングフォトを披露し、反響を呼んでいる。昨年４月に結婚した袴田アナは、３日までに自身のインスタグラムを更新。「２０２５年ありがとうございましたお仕事もプライベートもとても充実した１年でした」と書き出し、「やはり印象的な出来事といえば結婚式を挙げたこと」と、海の見える式場で撮影した美しいシルエットの映える細身のウェディングドレス姿をアップ。「海外挙式にしたの