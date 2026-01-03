◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）往路を制し、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）に王手をかけた青学大がトップを守り９区に入った。８区の塩出翔太（４年）が同区で３年連続の区間賞。１時間３分４５秒（速報値）をマークし、２０１９年小松陽平（東海大３年）の記録を７年ぶりに塗り替えた