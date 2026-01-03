◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)箱根駅伝は8区まで終了。上位10校までに与えられるシード権争いは、今年もし烈になっています。9位は予選会トップ通過の中央学院大学。10位は13秒差で日本大学が続きます。シード権のラインからちょうど1分差で東海大学がつけました。猛追をみせているのは、復路一斉組の帝京大学。2区まで20位と苦戦し、往路終了時点で10位と4分15秒差でしたが、6区、7区でともに区間一桁で