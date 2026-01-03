作品の世界観や重要文化財建築を堪能できるスポットや、アルゴリズムに支配されない体験に心惹かれる人が続出!? TRAVEL＆ACTIVITYに関する、2026年次なるトレンドを大予測します。「ちいかわパーク」をはじめ、既存IP（キャラクターやコンテンツなどの知的財産）の世界観を堪能できる常設施設が話題だった2025年。「『THE★JOJO WORLD』『ハリー・ポッター ショップ 原宿』にも国内外から注目が集まりましたが、この流れは2026年も