３日午前、JR岡山駅の新幹線の上りのホームは大きな荷物を持った家族連れや旅行客などで混雑しました。JR西日本によりますと、山陽新幹線や在来線は３日が上りの混雑のピークで、全席指定の「のぞみ」の上りは２日夜から３日にかけてほぼ満席だということです。 （帰省先の愛媛からUターン）「愛媛のおばあちゃん家に帰った。初詣に行った」 （帰省先の徳島からUターン）「レオマワールド行