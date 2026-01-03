高松空港では３日午前、年末年始をふるさとで過ごした家族らが、見送りの人たちと別れを惜しみながら搭乗口に向かっていました。 羽田行きの予約は、日本航空は４日夜まで、ＡＮＡは５日夜まで満席だということです。 （東京へＵターン）「（おじいちゃんおばあちゃんと）１年くらい会えてなかったからうれしかった」「おもちを家族で作って、普段と違うことができてとても楽しかった」 （千葉へＵターン