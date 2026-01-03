フォルクスワーゲンK70（1970年）NSUが設計したK70は、空間の有効活用に重点を置いていた。この設計が転換点となり、フォルクスワーゲンのデザインは空冷式リアエンジンから水冷式前輪駆動モデルへ、また水平対向エンジンから直列エンジンへと移行した。【画像】現代まで脈々と続くフォルクスワーゲン屈指の名車【初代ゴルフを詳しく見る】全27枚フォルクスワーゲンK70（1970年）フォルクスワーゲン・ロメッシュ（1952年）ロメッ