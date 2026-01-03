ウクライナのゼレンスキー大統領は2日、主要人事や組織の「抜本的な改革」に着手したとして、情報当局トップのキリロ・ブダノフ氏を新たな大統領府長官に任命することなどを発表しました。ゼレンスキー氏はブダノフ氏について、ウクライナが注力すべき安全保障問題や国防、外交交渉といった分野で「専門的な経験と十分な力量を備えている」と説明しています。ブダノフ氏は2020年から国防省情報総局長を務め、ロシアによる全面侵攻