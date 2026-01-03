昨年以来、価格高騰が続いている日本の米。以前ならば5kg2000円超程度だったのが、2025年12月では4300円超（※農林水産省調べ）と、2倍以上の値をつけている。【写真】裏面に炊き方の説明書きもそんな中、SNS上で大きな注目を集めているのは台湾米だ。きっかけになったのは立体造形作家のキツテフさん（@kitutehu）が「台湾米ですって。 安かったのでお試し購入 」と紹介した一枚の写真。「姫」という銘柄のこの台湾米。まず5kg348