マカオ特別行政区政府治安警察署は1月2日、2026年元日のマカオの出入国者数が延べ86万6000人となり、1日当たりの出入国者数の最高記録を更新したと発表しました。そのうち、マカオを訪れた旅行者は49・6%を占める延べ18万8000人で、例年の元日の中では最高を記録しました。横琴出入国ゲートでは1日当たりの出入国者数が延べ14万7000人となり、同ゲートの最高記録を更新しました。（提供/CRI）