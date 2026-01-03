「ロータリーエンジン・ベスト・ピュア・スポーツカー」1991年10月にデビューしたマツダのスポーツカー「RX-7」。型式でもある「FD3S」と呼ばれることも多い、3代目マツダRX-7について振り返ってみましょう。初代および2代目のRX-7には「サバンナ」の名称がつけられていました。【画像】超カッコいい！ これが「高齢女性のRX-7」です！ 画像で見る（39枚）しかし、3代目からは「RX-7」となり、当時の販売チャンネルの名