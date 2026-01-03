これを観なきゃ新年を迎えた気がしない⁉恒例「ゴッドタン」の名物企画「第23回 芸人マジ歌選手権」が、本日深夜24時45分放送。ヒム子（バナナマン・日村勇紀）、角田晃広（東京03）、秋山竜次（ロバート）、バカリズム、後藤輝基（フットボールアワー）ら常連マジ歌シンガーに加え、「ニューフェイス」として絶好調のマユリカ、昨年あるモノマネでバズったキンタロー。が初参戦。もちろんアノ人も、とんでもない姿で熱唱！放