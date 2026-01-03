タレントの小倉優子（42）が2日、自身のインスタグラムを更新。レアなスキー場でのショットを披露した。「次男と三男はスキーレッスン中学生になる長男は、『もうレッスンは大丈夫！』と言うので、私と一緒に滑ることにのんびりな私に付き合ってくれました！」と記した。「車の運転もですが、とにかくスピードが怖い！！」と小倉。「長男から『ママの滑り方、硬いよ！』と言われて撮ってもらったら、確かに硬かったです