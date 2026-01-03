◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）３年ぶりの総合優勝を目指す駒大は、最終１０区に前回７区区間新記録をマークしたエース・佐藤圭汰（４年）が控える。往路はまさかの７位に沈んだ駒大。６区の伊藤蒼唯（あおい、４年）が区間記録に迫る好走で６位浮上。７区の谷中晴（はる、２年）も区間９位と粘り、８