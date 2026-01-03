◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）東海大が５年ぶりのシード獲得へ猛追している。８区のロホマン・シュモン（４年）が区間１０位の１時間５分６秒と奮闘。順位を１つ上げ、１１位で９区の中野純平（２年）にタスキを渡した。シード圏内の１０位日大とは１分差。１２位の帝京大も追い上げをみせており、し烈な