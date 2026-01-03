【モデルプレス＝2026/01/03】元AKB48でタレントの板野友美が1月2日、自身のInstagramを更新。12月31日に放送された「第76回NHK紅白歌合戦」を観る娘の姿を公開した。【写真】34歳元AKB「アイドル級の可愛さ」紅白見守る4歳娘の姿◆板野友美「紅白」AKB48のステージ観る娘を公開板野は「家を出る時に『ママの事可愛く写真撮ってねー』って言ったら（サンタさんの絵文字）にもらったオモチャのスマホで頑張って撮ってくれてた」とつ