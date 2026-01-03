２日に放送されたフジテレビ系「千原ジュニアの座王」に、大相撲のカリスマがまさかの出演を果たした。Ａグループの５回戦。イスに座れなかったマユリカ・阪本は、鳥居みゆきを指名し「有名人」対決に挑んだ。スペシャルゲストの有名人にネタをやらせるもので、登場したゲストは、まさかの貴乃花光司氏。その大きさに思わずスタジオからも「でかっ！」の声が上がった。登場した貴乃花氏は、丸メガネをかけ、茶色のツイード