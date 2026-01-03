◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）「箱根駅伝」の復路が神奈川・箱根町をスタート。21チーム（オープン参加の関東学生連合含む）が5区間109.6キロのレースで東京・大手町を目指している。8区（21.4キロ）を終えて帝京大が“9位”に浮上した。松井一（2年）が中央学院大、日大を抜き、見た目では9番目に戸塚中継所へ駆け込んだ。しかし、往路17位の帝京大